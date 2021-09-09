الأسطول المصري يسارع لتعويم سفينة جنحت في قناة السويس (صورة)

نجح الأسطول البحري لقناة السويس في مصر، اليوم الخميس، في تعويم سفينة الصب الجانحة بالترقيم 54 بالمجرى الملاحي.

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وتدخلت قناة السويس سريعا، بعد جنوح سفينة صب بالترقيم المذكور بالمجري الملاحي، قبل قليل.

وأشارت مصادر، إلى تعطيل الملاحة بقناة السويس بسبب جنوح سفينة صب، رافعة علم بنما، ومتجهة إلى ميناء بور سودان، ويبلغ طولها 225 متر وعرضها 32 متر.

وأكدت المصادر في تصريحات لموقع "القاهرة 24"، التعليق الجزئي للملاحة بقناة السويس، بعد جنوح سفينة صب شاحطه في تفريعة البلاح الغربية، وتسببت في تعطيل 4 سفن خلفها.

وأشارت إلى التحرك السريع من قبل إدارة هيئة قناة السويس برئاسة الفريق أسامة ربيع، والذي تابع الحادث لحظيا، وأصدر قرارًا فوريًا بعبور السفن العالقة، بسبب وقوع حادث الجنوح من تفريعه البلاح الشرقية، لإعطاء الفرصة لسفن قافلة الجنوب بالمرور بسلام، عقب مرور آخر سفينة من الشمال، مؤكدة أن التوقف بالملاحة لم يتعد التعطيل الجزئي.

المصدر: القاهرة 24