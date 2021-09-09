سوريا.. الآلاف من أهالي درعا يعودون إلى منازلهم تنفيذا لاتفاق التسوية

بدأ الآلاف من أهالي درعا البلد بالعودة الى منازلهم تنفيذا لاتفاق التسوية الذي طرحته السلطات السورية والقاضي بتسوية أوضاع المسلحين وتسليم السلاح للجيش وإخراج الرافضين للاتفاق.

ولفتت "سانا" إلى أن "الآلاف من أهالي درعا بدؤوا بالدخول إلى الحي عائدين إلى منازلهم من جهة السرايا عبر عشرات السيارات ووسائط النقل العامة بعد تسوية أوضاع المئات من المسلحين"، مشيرة الى ان "عدد من الأهالي العائدين الى منازلهم عبروا عن "سعادتهم بالعودة إلى أرضهم في ظل نجاح الحل السلمي الذي طرحته الدولة والذي أتاح لهم العودة لممارسة حياتهم الطبيعية".

هذا وعمل الجيش السوري على "نشر القوات عند بعض النقاط، اضافة الى مواصلة وحدات الهندسة تمشيط ما تبقى من الحي وإزالة السواتر الترابية وفتح الطرقات للإسراع بعودة جميع الأهالي إلى منازلهم، كما عملت الجرافات والآليات التابعة للجيش بإزالة السواتر الترابية وفتح الطرقات أمام الأهالي العائدين إلى منازلهم، تمهيدا لدخول ورشات المؤسسات الخدمية لإعادة تأهيل البنى التحتية إلى الحي".

المصدر: وكالة سانا