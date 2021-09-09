الأسيرة المحررة أنهار الديك تضع مولودها بعد أيام من الإفراج عنها (صور)

أفادت مراسلة RT بأن الأسيرة الفلسطينية المحررة أنهار الديك أنجبت مولودها ضمن شروط الإقامة الجبرية، وذلك بعد أيام فقط من إطلاق سراحها.

وكانت مؤسسات حقوقية فلسطينية أطلقت حملة للمطالبة بالإفراج عن أنهار الديك (26عاما)، من قرية كفر نعمة غرب رام الله بالضفة الغربية، والتي اعتقلت في الثامن من شهر مارس، وهو اليوم الذي يتزامن مع يوم المرأة العالمي، حيث كانت حاملا في شهرها الثالث، آنذاك، وقضت مدة سجنها بالسجون الإسرائيلية في ظروف صعبة، دون مراعاة حالتها الصحي.

وأفرجت السلطات الإسرائيلية عن الديك قبل أيام، مقابل كفالة مالية وفرض الإقامة الجبرية عليها في منزل عائلتها قرب رام الله.

الصورة من نادي الأسير

المصدر: RT