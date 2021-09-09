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الخارجية الروسية تحدد عواقب التدخل الأمريكي في ليبيا وسوريا والعراق

أخبار العالم العربي

الخارجية الروسية تحدد عواقب التدخل الأمريكي في ليبيا وسوريا والعراق
RT
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قال أوليغ سيرومولوتوف نائب وزير خارجية روسيا، إن تدخل واشنطن في شؤون العراق وليبيا وسوريا، أدى إلى ظهور تنظيمات إرهابية فيها، تحولت لاحقا "لصداع" للعالم كله.

 وأضاف سيرومولوتوف، في مقابلة مع وكالة "نوفوستي" أن الدرس الرئيسي الذي يجب أن يستخلصه المجتمع الدولي من سياسة الولايات المتحدة في مجال مكافحة الإرهاب، يمكن أن يكون فقط، في فهم أن الحرب ضد الإرهاب يجب أن تتم على أساس المساواة، ومع التقيد الصارم بقواعد ومبادئ القانون الدولي".

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وتابع الدبلوماسي الروسي القول: "وبالذات التجاهل الأمريكي للقانون الدولي، المتمثل في التدخل غير المشروع في الشؤون الداخلية وانتهاك وحدة أراضي العراق وليبيا وسوريا، أدى إلى حد ما إلى ظهور أخطر التنظيمات الإرهابية في أراضي هذه الدول، وتحولت هذه الجماعات الإرهابية، إلى صداع للعالم كله".

المصدر: نوفوستي

 

 

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