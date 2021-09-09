المغرب.. فنانة تفوز بمقعد برلماني في الدار البيضاء

فازت وكيلة اللائحة الجهوية لحزب الحمامة بجهة البيضاء- سطات الفنانة فاطمة خير، زوجة الفنان سعد التسولي بمقعد برلماني.

وكان المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، قد قرر ترشيح الفنانة فاطمة خير كوكيلة للائحة الجهوية للحزب بجهة الدار البيضاء سطات بعدما التحقت قبل أسابيع بحزب أخنوش مع وجوه فنية مغربية في لقاء تم الإعلان فيه عن تأسيس الفيدرالية الوطنية للفنانين التجمعيين.

المصدر: المغرب اليوم