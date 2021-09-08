الجزائر.. السجن المؤقت لعشرات المشتبه بأنهم افتعلوا الحرائق

أصدرت السلطات الجزائرية حكما بسجن 30 شخصا يشتبه بأنهم أشعلوا حرائق في 14 محافظة، إثر تحقيقات شملت 387 بؤرة حريق.

وأفاد الدرك الجزائري بأن من بين الموقوفين "7 عناصر من الحركة الإرهابية (ماك) حُولوا إلى القطب الجزائي بمحكمة سيدي امحمد، فيما تم وضع 05 أشخاص تحت الرقابة القضائية، و4 مشتبه فيهم تم توقيفهم في قضية الفيديو الخاص بترويج أخبار مغلوطة حول الحرائق".

وشددت قوات الدرك على أن التحقيقات لا تزال جارية للكشف عن جميع المتورطين في افتعال الحرائق.

المصدر: "الشروق"