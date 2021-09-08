"معهد باستور": الجزائر ليست في مأمن من تهديدات المتحور "مو"

قال فوزي درار مدير "معهد باستور الجزائر"، إن بلاده ليست في مأمن من تهديدات طفرة فيروس كورونا المسماة "مو".

وأوضح خلال استضافته في برنامج إذاعي أنه "إلى غاية الآن لم يتم تسجيل أي حالة بهذا المتحور في بلادنا، لكن من غير المستبعد تسجيلها إذا ما استمرت وتيرة التلقيح بالشكل الذي هي عليه الآن".

ودعا درار الجزائريين إلى "مساعدة القطاع الصحي في توسيع عملية التلقيح والإقبال عليه من أجل بلوغ المناعة الجماعية المقدرة بتلقيح 70 بالمائة من الجزائريين".

وأضاف أن اللقاح يبقى الوسيلة الوحيدة الآمنة والفعالة لتجنب تعقيدات الفيروس ومختلف المتحورات التي قد تسجل.

وكانت منظمة الصحة العالمية أشارت إلى أن طفرة "مو" من فيروس كورونا اكتشفت لأول مرة في يناير الماضي في كولومبيا، مضيفة أنه من الضروري إجراء مزيد من البحوث عليها لمعرفة سبب مقاومتها لكل اللقاحات سارية المفعول.

المصدر: "الشروق" + RT