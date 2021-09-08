الجيش المصري يعلن تفوقه على عدد من جيوش العالم (صور)

أعلنت القوات المسلحة المصرية، تفوق قواتها على عدد من جيوش العالم في فعاليات مسابقات المباريات الحربية الدولية.

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وأوضحت القوات المسلحة المصرية، أن القوات المصرية شاركت ضمن 42 دولة على أراضي الدول المنظمة، ‏وبمشاركة 4 فرق من القوات المسلحة المصرية فى المنافسات بدولتي روسيا ‏والصين.

وحققت الفرق المصرية مراكز متقدمة في مختلف المسابقات حيث حصل فريق ‏قوات الدفاع الجوى المصري المشارك في مسابقة السماء الصافية بدولة الصين على ‏المركز الثالث في الترتيب العام والميدالية البرونزية، كما حصد الفريق المصري جوائز ‏أفضل مدرب وأفضل رامي رشاش وأفضل إصابات للأهداف في المسابقة حيث أشاد ‏قائد القوات البرية بالجيش الصيني بالفريق المصري.

كما حقق الفريق المصري المشارك بمسابقة رالي المركبات بدولة روسيا 4 ميداليات ‏متنوعة خلال مشاركته المتميزة بالمسابقة، بالإضافة إلى تحقيق الفرق المصرية ‏المشاركة بمسابقتي المسار الآمن والصيغة الهندسية لمراكز متقدمة في المنافسات وسط ‏إشادة دولية بمدى الانضباط والاستعداد الجيد للفرق المصرية المشاركة .‏

المصدر: RT