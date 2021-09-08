إذاعة الجيش الإسرائيلي: استدعاء عشرات العسكريين للتعامل مع أعمال الشغب في سجن النقب

أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي بأنه استدعى عشرات العسكريين إلى سجن النقب للتعامل مع أعمال الشغب التي اندلعت فيه اليوم الأربعاء.

وأكدت إذاعة الجيش استدعاء نحو 30 من عناصر لواء غيفعاتي والموظفين الطبيين من كتيبة كاراكال للتعامل مع أعمال الشغب في السجن المذكور.

כ-30 חיילי גבעתי וכוח רפואי מגדוד קרקל הוקפצו לכלא קציעות במטרה להתמודד עם ההתפרעויות שפרצו במקום@Doron_Kadoshhttps://t.co/Es4hTCjV11 — גלצ (@GLZRadio) September 8, 2021

واندلعت أعمال الشغب هذه في سجني كتسيعوت وريمون في جنوب إسرائيل على خلفية تشديد السلطات الإجراءات داخلهما، بعد فرار ستة معتقلين فلسطينيين مطلع الأسبوع الجاري.

المصدر: إذاعة الجيش الإسرائيلي