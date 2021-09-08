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إذاعة الجيش الإسرائيلي: استدعاء عشرات العسكريين للتعامل مع أعمال الشغب في سجن النقب

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إذاعة الجيش الإسرائيلي: استدعاء عشرات العسكريين للتعامل مع أعمال الشغب في سجن النقب
Reuters Amir Cohen
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أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي بأنه استدعى عشرات العسكريين إلى سجن النقب للتعامل مع أعمال الشغب التي اندلعت فيه اليوم الأربعاء.

وأكدت إذاعة الجيش استدعاء نحو 30 من عناصر لواء غيفعاتي والموظفين الطبيين من كتيبة كاراكال للتعامل مع أعمال الشغب في السجن المذكور.

واندلعت أعمال الشغب هذه في سجني كتسيعوت وريمون في جنوب إسرائيل على خلفية تشديد السلطات الإجراءات داخلهما، بعد فرار ستة معتقلين فلسطينيين مطلع الأسبوع الجاري.

المصدر: إذاعة الجيش الإسرائيلي

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