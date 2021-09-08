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الخارجية التركية: تركيا ومصر ترغبان باتخاذ خطوات إضافية من شأنها تعزيز مساعي تطبيع العلاقات

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الخارجية التركية: تركيا ومصر ترغبان باتخاذ خطوات إضافية من شأنها تعزيز مساعي تطبيع العلاقات
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أعلنت وزارة الخارجية التركية أن أنقرة والقاهرة جددتا رغبتهما في اتخاذ خطوات إضافية من شأنها تعزيز مساعي تطبيع العلاقات بين البلدين.

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واتفق الطرفان على مواصلة تلك المشاورات والتأكيد على رغبتهما في تحقيق تقدم بالموضوعات محل النقاش، والحاجة لاتخاذ خطوات إضافية لتيسير تطبيع العلاقات بين الجانبين.

وكانت قد عقدت الجولة الثانية من المشاورات بين الوفدين برئاسة السفير سادات أونال نائب وزير خارجية جمهورية تركيا، والسفير حمدي سند لوزا نائب وزير خارجية مصر، وذلك في أنقرة يومي 7 و8 سبتمبر 2021.

تناول الوفدان قضايا ثنائية، فضلا عن عدد من الموضوعات الإقليمية، مثل الوضع في ليبيا وسوريا والعراق وفلسطين وشرق المتوسط. 

المصدر: وكالات

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