مصر.. "لجنة صحة النواب" تحذر المصريين من زيادة في إصابات كورونا

حذرت لجنة الصحة بمجلس النواب المصري، المواطنين من خطورة زيادة الإصابات في الموجة الرابعة لفيروس كورونا، بسبب عدم اتباع المواطنين للإجراءات الاحترازية لمواجهة الجائحة.

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وأكد رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب المصري أشرف حاتم، أن مصر دخلت الموجة الرابعة لفيروس كورونا، والدليل ازدياد حالات الإصابة بين المواطنين من مختلف الأعمار.

وقال حاتم في تصريحات لجريدة "الوطن" المصرية: "حذرنا مرارا من تجاهل المواطنين للإجراءات الاحترازية للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا، فالغالبية من الشعب تخلوا عن ارتداء الكمامات الطبية، ومعظم المحلات والكافيهات لا تراعى التباعد الاجتماعي والمسافات الأمنة لجلوس الزبائن، وهو ما يدفعنا إلى ارتفاع تدريجي في نسب الإصابة بالفيروس".

وأشار رئيس لجنة الصحة، إلى أن جميع تحورات فيروس كورونا ستشهدها مصر، مضيفًا: "متحور مو سيظهر أيضا في مصر خاصة بعد ظهور دلتا الذي يعد أكثر انتشارا، ولكن غير معلوم موعد ظهوره"، مؤكدا أن معامل اللجنة المركزية بوزارة الصحة واللجنة العليا للفيروسات تتابع يوميا الموقف في تحورات فيروس كورونا.

وشدد على ضرورة اتخاذ الدولة إجراءات تصاعدية ضد المخالفين سواء في وسائل المواصلات العامة أو المحلات وأماكن التجمعات، لافتًا إلى أنه مع الاقتراب من تطبيق مواعيد غلق المحلات في موسم الخريف والشتاء، قد يساهم في الحد من نسب الإصابة بالفيروس في الموجة الرابعة، موضحًا أن الموجة الرابعة أعراضها أقل حدة ولكن أكثر انتشارا وهو أمر مقلق، خاصة مع اقتراب انتظام الطلاب بالمدارس.

وطالب رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، المواطنين بضرورة العودة لارتداء الكمامة الطبية وغسل اليدين وتطهيرها، والابتعاد عن أماكن التجمعات، وتناول المأكولات الصحية، متابعًا "ما يهمنا الآن وتحرص عليه الدولة بشكل جاد هو تطعيم شريحة كبيرة من المواطنين بلقاح كورونا لتخفيف أعراض الإصابة".

المصدر: الوطن