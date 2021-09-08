مصر.. صومعة ضخمة تبتلع مصريا وفشل محاولات إنقاذه

لقي عامل مصري مصرعه من جراء سقوطه في صومعة غلال أثناء عمله بمنطقة كرداسة بمحافظة الجيزة، بعدما فشل 4 من زملائه في إنقاذ حياته، حيث تعرضوا لمخاطر كبيرة خلال محاولات انتشاله.

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وذكرت الشرطة أن الشاب المتوفى كان يقوم بتفريغ الغلال داخل الصومعة لكن قدمه اختلت وسقط داخلها ومات خنقًَا عندما فشل في الإمساك بأي شيء للنجاة، لا سيما أن الصومعة متسعة ومملوءة بالغلال لأمتار عدة، ما أدى إلى وفاته.

وأوضحت التحقيقات أن 4 من زملاء العامل المتوفى حاولوا إنقاذه على مدار 30 دقيقة، لكنهم فشلوا وكادوا يسقطون في الصومعة، لكنهم توقفوا عن محاولات النزول إلى الصومعة، عندما تأكدوا من وفاة زميلهم.

المصدر: الوطن