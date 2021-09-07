السعودية تتسلم أوراق اعتماد أول سفير من قطر منذ 2017

سلم السفير القطري لدى الرياض، بندر بن محمد العطية، الثلاثاء، أوراق اعتماده ممثلا لقطر إلى نائب وزير الخارجية السعودي، وليد الخريجي.

وأفادت وزارة الخارجية السعودية عبر حسابها في بيان نشرته عبر موقع "توتير"، بأن الخريجي استقبل العطية في ديوان الوزارة بالرياض، نيابة عن وزير الخارجية، الأمير فيصل بن فرحان، الذي قوم حاليا بزيارة لنيجيريا.

وأضاف البيان أن الخريجي تسلم خلال الاستقبال نسخة من أوراق اعتماد العطية تمهيدا لتقديمها للعاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز.

بدورها، أوضحت وكالة "قنا" القطرية أن الخريجي تسلم أوراق اعتماد العطية سفيرا فوق العادة مفوضا لقطر لدى المملكة.

وتمنى نائب وزير الخارجية، لـ"السفير التوفيق في مهام عمله، وللعلاقات الثنائية المزيد من التطور والازدهار".

وتشهد العلاقات بين الدوحة والرياض تحسنا ملموسا بعد أن تبنت دول مجلس التعاون الخليجي ومصر في القمة التي استضافتها مدينة العلا السعودية يوم 5 يناير بيانا أكد "وحدة الصف الخليجي" ووضع مبادئ أساسية لحل المشاكل العالقة، ما أنهى الأزمة الخليجية المستمرة منذ 5 يوليو 2017.

وفي غضون ذلك توصلت السعودية وقطر إلى اتفاق على استئناف الرحلات المباشرة وإعادة فتح الحدود البحرية والبرية.

كما أصبحت السعودية الأولى من دول مقاطعة قطر التي أعادت سفيرها إلى الدوحة بعد إنهاء الأزمة الخليجية.

وفي 21 يونيو الماضي، تسلم وزير خارجية قطر، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، أوراق اعتماد منصور بن خالد بن فرحان، كأول سفير سعودي منذ الأزمة.

المصدر: وكالات