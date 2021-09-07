السعودية تلغي قرار تعليق السفر مع الإمارات وجنوب إفريقيا والأرجنتين
Reuters AHMED YOSRI
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أعلنت وزارة الداخلية السعودية عن توقيف قرار تعليق وفود الرحلات الجوية إلى المملكة من الإمارات وجنوب إفريقيا والأرجنتين، والسماح بالسفر إلى هذه الدول.
وقالت الوزارة في تغريدة على حسابها الرسمي عبر "تويتر" إنه تم "إيقاف تعليق القدوم إلى المملكة عبر المنافذ البرية والبحرية والجوية من الإمارات وجنوب إفريقيا والأرجنتين، اعتبارا من الساعة 11 صباح غد الأربعاء، والسماح بسفر المواطنين إليها".
إيقاف تعليق القدوم إلى المملكة من الإمارات وجنوب إفريقيا والأرجنتين والسماح بسفر المواطنين إليها. pic.twitter.com/eXT84Q8qzq— وزارة الداخلية (@MOISaudiArabia) September 7, 2021
المصدر: RT
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