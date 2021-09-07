بغداد تكشف عن مساع لرفع الحظر الأوربي عن الطيران العراقي

كشفت شركة الخطوط الجوية العراقية، اليوم الثلاثاء، عن تحركات حكومية جديدة لرفع الحظر الأوروبي عن الطيران العراقي.

وقال مسؤول العلاقات الخارجية في الشركة حسين جليل في تصريح صحفي، إن "خطوات كبيرة تجريها وزارة النقل وبإشراف من قبل وزيرها باستقطاب استشاريين من منظمة القيادة للطيران لدراسة ووضع آلية لاستيفاء كل المتطلبات المفروضة من قبل وكالة السلام الأوروبية على الخطوط الجوية العراقية".

وأضاف، أن "الشركة بصدد إكمال هذه المتطلبات التي فرضتها وكالة السلام الأوروبي، وفي نهاية هذا العام ومطلع العام القادم ستكون هناك تقارير إيجابية ترفع عن طريق وكالة صفا المعنية لوكالة السلام الأوروبية من أجل رفع الحظر الأوروبي عن الخطوط الجوية العراقية".

وفي عام 2015 حظرت الخطوط العراقية من الطيران في الأجواء الأوربية بسبب "عدم استيفائها معايير المنظمة الدولية للطيران المدني".

المصدر: "واع" + RT