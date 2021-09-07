السيسي يوجه سؤالا مفاجئا لبعض الحضور.. ويمزح: "قولوا مش هعمل حاجة" (فيديو)

وجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي سؤالا على سبيل المزاح لبعض الحضور والقيادات الشابة بميناء الإسكندرية، قائلا: " كام واحد بيدخن بصراحة، .. ولا حد؟ .. قولوا مش هعمله حاجة والله".

الرئيس السيسي يمازح طلاب الكلية الحربية: كام واحد فيكم بيدخن؟ قولوا مش هعمل حاجة #eXtranewspic.twitter.com/KuGhokfRSE — eXtra news (@Extranewstv) September 7, 2021

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وسأل الرئيس المصري الحضور بشكل متكرر ونصح الرئيس المصري الشباب خلال تفقده أعمال تطوير ميناء الإسكندرية "أوعوا بعد ما تشتغلوا تسمح نفسك تدخن".

وأشار الرئيس المصري إلى زيادة مدة الاختبار لاختيار القيادات الشابة، بالميناء البحري قائلا: "زودنا المدة من 3 شهور الى 6 شهور، والهدف منه صياغة وفهم جديد وإضافي وتجهيز الناس على الجدية والانضباط والالتزام".

المصدر: "اليوم السابع" + "إكسترا نيوز"