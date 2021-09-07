طائرات دعم مصرية إلى السودان (فيديو)

كشفت مصر عن إرسالها طائرتي نقل عسكريتين إلى السودان، على متنهما مساعدات إنسانية، تتضمن كميات كبيرة من المواد الغذائية والبطانيات، لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين السودانيين.

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وفي تغريدة له على حسابه في "تويتر"، نشر المتحدث باسم القوات المسلحة المصرية، العقيد غريب عبد الحافظ غريب، مقطع فيديو توضيحي لهذه العملية الإنسانية، وعلق قائلا: "استمرارا للدعم المصري للأشقاء بدولة السودان، مصر ترسل ثاني رحلات جسر المساعدات الإنسانية الجوي للأشقاء السودانيين".

#المتحدث_العسكرى : إستمراراً للدعم المصرى للأشقاء بدولة السودان مصر ترسل ثانى رحلات جسر المساعدات الإنسانية الجوى للأشقاء السودانيين ... pic.twitter.com/hNY7NfVpmW — المتحدث العسكري (@EgyArmySpox) September 6, 2021

المصدر: RT