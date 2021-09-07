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طائرات دعم مصرية إلى السودان (فيديو)

أخبار العالم العربي

طائرات دعم مصرية إلى السودان (فيديو)
Reuters Amr Dalsh
العلم المصري
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كشفت مصر عن إرسالها طائرتي نقل عسكريتين إلى السودان، على متنهما مساعدات إنسانية، تتضمن كميات كبيرة من المواد الغذائية والبطانيات، لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين السودانيين.

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مصر ترسل مساعدات إنسانية للسودان عبر جسر جوي
مصر ترسل مساعدات إنسانية للسودان عبر جسر جوي

وفي تغريدة له على حسابه في "تويتر"، نشر المتحدث باسم القوات المسلحة المصرية، العقيد غريب عبد الحافظ غريب، مقطع فيديو توضيحي لهذه العملية الإنسانية، وعلق قائلا: "استمرارا للدعم المصري للأشقاء بدولة السودان، مصر ترسل ثاني رحلات جسر المساعدات الإنسانية الجوي للأشقاء السودانيين".

المصدر: RT

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