مصر.. مركز للعلاج من الإدمان يعذب نزلاءه ويكبلهم ويجبرهم على تناول المهدئات

تمكنت الأجهزة الأمنية المصرية من ضبط مركز للعلاج من الإدمان على المخدرات غير مرخص بمنطقة الجيزة، يعذب نزلاءه ويكبلهم ويجبرهم على تناول المهدئات.

وفي التفاصيل، أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، قيام أحد الأشخاص باستئجار فيلا كائنة بالجيزة، وإدارتها كمركز طبي لعلاج الإدمان دون ترخيص واحتجاز عدد من متعاطي المواد المخدرة بداخلها، وصرف أدوية وعقاقير طبية لهم دون استشارة طبية وذلك مقابل بدل مادي.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام والجهات المختصة، تم استهداف الفيلا المشار إليها وضبط المتهم، وكذا القائمين على إدارتها وتبين أنهم 5 أشخاص، لأحدهم معلومات جنائية، كما تبين وجود عدد 80 شخصا داخل الفيلا من متعاطي المواد المخدرة محتجزين ومتواجدين بها، وبسؤال عدد 6 أشخاص من النزلاء أقروا باحتجازهم والآخرين داخل تلك الفيلا عن طريق أهاليهم رغما عنهم، والتعدي عليهم وتكبيلهم بالحبال من قِبل القائمين على إدارة المكان.

وأسفر التفتيش عن ضبط كمية من الأدوية المهدئة للحالة النفسية والعصبية ممنوع تداولها دون استشارة طبية، وعينات تحاليل المخدرات وسرنغات طبية مجهولة المصدر و6 سجلات لإثبات بيانات أحوال ومعيشة النزلاء من المدمنين بالمصحة، ومجموعة من الأحبال والعصي المستخدمة في التعدي على النزلاء.

كما تبين وجود مخالفات بالمنشأة تمثلت في إدارة منشأة طبية لعلاج الإدمان دون ترخيص، ومزاولة مهنة الطب والصيدلة دون ترخيص، وصرف أدوية وعقاقير مهدئة للحالة النفسية والعصبية دون استشارة طبية وعدم وجود تجهيزات طبية وتوافر وسائل السلامة الصحية.

وبمواجهة المتهمين اعترفوا بارتكابهم الواقعة على النحو المشار إليه مقابل مبالغ مالية شهرية للفرد.

المصدر: "القاهرة24"