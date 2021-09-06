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الحوثيون يتهمون بريطانيا بـ"التنصت على شبكات الاتصالات" في اليمن

أخبار العالم العربي

الحوثيون يتهمون بريطانيا بـ
Reuters KHALED ABDULLAH
الحوثيون في اليمن
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اتهمت جماعة "أنصار الله" الحوثية في اليمن بريطانيا بـ"التنصت على شبكات الاتصالات في البلاد، بتواطؤ من الحكومة المعترف بها دوليا".

وقال عضو الوفد المفاوض في الجماعة، عبد الملك العجري، في تغريدة على حسابه عبر "تويتر" إن "بريطانيا تمارس أعمالا تجسسية على بعض شبكات الاتصالات اليمنية، وبعض الكابلات البحرية انطلاقا من محافظات جنوبية اتخذوا منها قواعد لخدمة أهدافهم الاستعمارية".

وأشار إلى أن هذا الأمر "انتهاك سافر للسيادة اليمنية وخصوصيات المواطنين اليمنيين، وبتواطؤ مخز من شرعية الفنادق (في إشارة إلى الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا)".

المصدر: RT

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