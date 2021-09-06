بينهم فريق الفتيات لركوب الدراجات.. الإمارات تستقبل 41 أفغانيا أجلوا من بلادهم

الإمارات تستقبل 41 أفغانيا ـ (وكالة وام)

استقبلت الإمارات 41 أفغانيا يضمون أعضاء من فريقي الفتيات الأفغانيات لركوب الدراجات و تطوير الروبوتات ونشطاء في مجال حقوق الإنسان إضافة إلى عوائلهم.

وذكرت وكالة أنباء الإمارات أن أولئك "تم إجلاؤهم لدواع إنسانية من أفغانستان"، وأشارت الوكالة إلى أنه "ستتم استضافة النساء والفتيات والعائلات في مدينة الإمارات الإنسانية في أبوظبي حيث سيتم إيواؤهم وتوفير الرعاية الصحية والغذاء لهم لضمان رفاهيتهم".

وأضافت أنه من المقرر بعد ذلك أن تغادر المجموعة إلى كندا وستتم معالجة طلبات الهجرة الخاصة بهم على أساس الأولوية.

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وكانت الإمارات أعلنت الشهر الماضي الموافقة على استضافة 5000 أفغاني يتم إجلاؤهم من أفغانستان في طريقهم إلى دول ثالثة.

وقالت السفارة الإماراتية في الولايات المتحدة عبر حسابها في موقع "تويتر": "دعما لجهود الولايات المتحدة، وافقت الإمارات العربية المتحدة على استضافة 5000 مواطن أفغاني يتم إجلاؤهم من أفغانستان في طريقهم إلى دول ثالثة".

المصدر: وكالة "وام" + RT