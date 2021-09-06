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بوغدانوف يبحث مع وفد ليبي الأوضاع في ليبيا وحولها والعلاقات الثنائية

أخبار العالم العربي

بوغدانوف يبحث مع وفد ليبي الأوضاع في ليبيا وحولها والعلاقات الثنائية
Sputnik
نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف مع أعضاء الوفد الليبي
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التقى المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط وإفريقيا، نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف، اليوم الاثنين، وفدا من ليبيا، وبحث معه الوضع في هذا البلد والعلاقات الثنائية.

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وأشار بيان لوزارة الخارجية الروسية أن بوغدانوف التقى كلا من مستشار رئيس المجلس الرئاسي الليبي سامي أحمد بشير، ووزير الرياضة عبد الشفيع الجويفي، والمستشار الشخصي لرئيس مجلس النواب الليبي السفير عبد الباسط البدري.

وذكر البيان أنه جرى خلال المحادثات "تبادل معمق لوجهات النظر بشأن الوضع الراهن في ليبيا وحولها وكذلك آفاق تطور العلاقات الودية التقليدية بين روسيا وليبيا".

وذكرت الوزارة أن الجانب الروسي ركز على أهمية التقيد بالاتفاقيات الليبية الليبية حول إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في البلاد في 24 ديسمبر المقبل بما يتفق مع القرارين 2510 و2570 لمجلس الأمن الدولي.

 

المصدر: RT

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