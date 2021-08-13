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بوغدانوف يبحث مع النايض الوضع في ليبيا

أخبار العالم العربي

بوغدانوف يبحث مع النايض الوضع في ليبيا
Sputnik
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قالت وزارة الخارجية الروسية، في بيان إن نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف، استقبل اليوم الجمعة، رئيس تكتل "إحياء ليبيا" عارف علي النايض.

وذكرت الوزارة، أن بوغدانوف الذي يشغل منصب الممثل الخاص للرئيس الروسي لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، تبادل مع السياسي الليبي، بشكل مفصل الآراء ووجهات النظر حول الوضع المترتب في ليبيا، وحولها مع التركيز على مشاكل التسوية الشاملة في هذا البلد. 

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وجدد الجانب الروسي التأكيد على موقفه المبدئي المتمثل بضرورة إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في ليبيا في 24 ديسمبر من هذا العام، على أساس قراري مجلس الأمن الدول رقم 2510 و 2570.

المصدر: وزارة الخارجية الروسية

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