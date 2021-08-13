بوغدانوف يبحث مع خير الله تعزيز العلاقات الروسية العراقية

قالت الخارجية الروسية، في بيان لوسائل الإعلام، إن نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف، تحدث بالهاتف مع النائب الأول لوزير خارجية العراق نزار خير الله.

وذكرت الوزارة في بيانها، أن الاتصال الهاتفي بين بوغدانوف الذي يشغل كذلك منصب الممثل الخاص للرئيس الروسي للشرق الأوسط والدول الإفريقية، والمسؤول العراقي تم يوم أمس 12 أغسطس.

وجرى خلال الحديث، بحث ومناقشة القضايا الآنية المتعلقة بمواصلة تعزيز العلاقات الروسية- العراقية التي تتسم تقليديا بالطابع الودي بشكل تقليدي، والتركيز على ضرورة الحفاظ على حوار سياسي نشط حول مشاكل الشرق الأوسط ذات الاهتمام المشترك.

المصدر: وزارة الخارجية الروسية