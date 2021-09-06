الرئيس التونسي: سنتصدى لمحاولات التسلل إلى الأسلاك الحيوية في الدولة

حذر الرئيس التونسي قيس سعيّد مما وصفها بمحاولات "التسلل إلى الأسلاك الحيوية في الدولة وتوظيفها لخدمة مصالح جهات معينة" قائلا إنه سيتم التصدي لها بالقانون.

وذكرت الرئاسة التونسية أن سعيّد أكد "على وحدة الدولة وعلى أن السيادة فيها للشعب"، وأضاف أنه "سيتم التصدي بالقانون لكل محاولات التسلل إلى الأسلاك الحيوية في الدولة وتوظيفها لخدمة مصالح جهات معينة وذلك حتى تظل هذه المرافق عمومية وطنية للجميع على قدم المساواة".

جاء ذلك خلال إشراف سعيّد اليوم على "موكب إحياء الذكرى 65 لانبعاث سلك الحرس الوطني"، في ثكنة الحرس الوطني بالعوينة، حيث قال إن "منتسبي سلك الحرس الوطني مصدر فخر وإلهام لكل التونسيات والتونسيين".

المصدر: RT