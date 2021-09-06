سوريا وبيلاروس توقعان مذكرة تفاهم في مجال الأمن الجنائي

توقيع مذكرة التفاهم بين سوريا وبيلاروس ـ (سانا)

وقعت إدارة الأمن الجنائي في وزارة الداخلية السورية مذكرة تفاهم مع الهيئة الحكومية للتحليل المخبري القضائي في جمهورية بيلاروس.

وتتضمن المذكرة التي وقعت في الوزارة التعاون بين الجانبين بهدف تطوير مستوى عمل الكوادر العلمية العاملة في مخابر الأدلة الجنائية، وتطوير التجهيزات العلمية وتبادل الخبرات.

وقالت وكالة "سانا" إن المذكرة تعزز دور الأمن الجنائي في مكافحة الجريمة بكافة أنواعها.

وجاء توقيع المذكرة في نهاية مباحثات وزير الداخلية السوري محمد الرحمون مع رئيس الهيئة الحكومية لفحوص الخبرة الشرعية في جمهورية بيلاروس الجنرال سيرغي ايفمينيكو، حيث بحث الجانبان التعاون في مجال عمل الأمن الجنائي والأدلة الجنائية والتحليل المخبري القضائي وتبادل الخبرات في هذا القطاع.

وأشار الرحمون إلى "ضرورة زيادة التعاون في مجال تدريب وتأهيل الكوادر ورفع قدراتها وتبادل المعلومات وتطوير مخابر البصمة الوراثية ومخابر كشف المتفجرات والمخدرات والوثائق المزورة".

ونقلت الوكالة عن ايفمينيكو تأكيده على جاهزية الهيئة الحكومية لفحوص الخبرة الشرعية في جمهورية بيلاروس للتعاون لتأهيل الكوادر البشرية وتدريبها في مجال الأدلة القضائية والتحاليل الخاصة بكشف المتفجرات والمخدرات وتحليل المعادن ومكوناتها.

المصدر: "سانا"