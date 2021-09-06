مصر.. محاكمة عاجلة 7 سيدات بينهم ابنة قيادي مشهور

أحالت نيابة أمن الدولة العليا في مصر، عائشة الشاطر نجلة القيادي الإخواني خيرت الشاطر و30 آخرين بينهم 6 سيدات إلى محكمة جنايات أمن الدولة طوارئ.

إقرأ المزيد

واتهموا في تلك القضية بتولى قيادة في جماعة إرهابية؛ الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

كما تم اتهامهم بالانضمام إلى هذه الجماعة الإرهابية مع علمهم بأغراضها ووسائلها في تحقيق تلك الأغراض وتمويلها بالأموال واستخدام مواقع على شبكة المعلومات الدولية بغرض الترويج لأفكار داعية إلى ارتكاب أعمال إرهابية.

المصدر: RT