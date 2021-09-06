صحيفة بريطانية: هيئة البث البريطانية تقر بأخطاء في تقريرها حول الهجوم الكيميائي في دوما

أقرت هيئة البث البريطانية "BBC" أن الفيلم الوثائقي، الذي أذيع عبر قناتها "راديو 4" عن هجوم مزعوم بالأسلحة الكيمياوية في سوريا، يحتوي على أخطاء خطيرة.

ويأتي الاعتراف، بحسب صحيفة الديلي ميل البريطانية، بعد أن "أيدت وحدة الشكاوى التنفيذية في هيئة البث(BBC) احتجاجا قاده الكاتب الصحفي، بيتر هيتشنز".

واتفق المحكمون على أن البرنامج الذي أعده الصحفي الاستقصائي في BBC كلوي هادجيماتيو، فشل في تلبية المعايير التحريرية للهيئة فيما يتعلق بالدقة، من خلال الإبلاغ عن ادعاءات كاذبة.

وتابع المحكمون قولهم: "وجدت وحدة التحكم الإلكترونية أنه على الرغم من اقتصارها على جانب واحد من التحقيق في موضوع معقد ومتنازع عليه بشدة، فإن هذه النقاط تمثل إخفاقا في تلبية معيار الدقة المناسب لبرنامج من هذا النوع ".

من جهته قال بيتر هيتشنز، مرحبا بالحكم: "هذا انتصار كبير للحقيقة.. أنا سعيد لأن الـ BBC أوضحت الآن أنها تدرك أن تقاريري كان الدافع الوحيد وراءها البحث عن الحقيقة".

والبرنامج الوثائقي البريطاني، هو جزء من سلسلة حول جوانب الصراع في سوريا، تناول الهجوم على دوما (بضواحي دمشق) في 2018 وتضمن سردا للدور الذي لعبه لاحقا أليكس، المفتش السابق في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية،

وأوضحت الصحيفة أن البرنامج الوثائقي نقل عن أليكس قوله إن هجوما حصل في دوما عام 2018 واستخدمت فيه الأسلحة الكيميائية، لتتوصل وحدة الشكاوى التنفيذية خلال الأسبوع الماضي إلى نتيجة مفادها بأن BBC كانت مخطئة، ولتقر الأخيرة بأنها لا تملك أي دليل يدعم ادعاءات (أليكس) بحدوث الهجوم في دوما.

المصدر: الدايلي ميل