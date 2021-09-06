حركة فتح تنعى الغبرا

نعى محمود العالول، نائب رئيس حركة فتح، استاذ العلوم السياسية في جامعة الكويت الفلسطيني شفيق الغبرا.

وكتب المعلول في صفحته الشخصية على الفيسبوك: " رحمة الله عليه. مؤلم جدا رحيله. وهو صديق ورفيق درب. ومناضل من نمط متميز. سيبقى ماثلا في الذاكرة. وفي مسيرة البطولة والعطاء".



ورحل الغبرا عن عمر ناهز 86 عاما بعد صراع مع المرض.

وشفيق الغبرا، من أصول فلسطينية، ويحمل الجنسية الكويتية، وهو ابن الطبيب ناظم شفيق عطا الله الغبرا، طبيب قلب كويتي من أصل فلسطيني. ولد شفيق في حيفا بفلسطين، وتوفي في الكويت.

والمرحوم شفيق عاش صعوبات الشتات عندما فرت عائلته الفلسطينية إلى مصر بعد نكبة 1948 وانتقلت لاحقًا إلى الكويت. كما عرف الكفاح العسكري كمقاتل ضمن صفوف حركة فتح ، وشغل مناصب إدارية كمؤسس وأول رئيس للجامعة الأمريكية في الكويت. لكنه اختار، في نهاية المطاف، التدريس والبحث.

التحق المناضل المرحوم شفيق الغبرا عقب تخرجه من جامعة جورج تاون الامريكية، كمقاتل بـ "السرية الطلابية" التابعة لحركة فتح أوائل السبعينات، وانطلق من جنوب لبنان، ليبدأ بعدها أولى خطواته في مواجهة إسرائيل.



وشغل منصب الرئيس المؤسس للجامعة الأميركية في الكويت (2003 – 2006)، ومدير مركز الدراسات الإستراتيجية في جامعة الكويت (2002 – 2003)، ومدير المكتب الإعلامي الكويتي في واشنطن العاصمة (1998- 2002)، ورئيس تحرير مجلة العلوم الاجتماعية في جامعة الكويت (1996 - 1999). لديه سبعة كتب وعشرات البحوث. صدر له عن "دار آفاق" الكويت (2010) نسخة مطورة من كتابه "الكويت: دراسة في آليات الدولة والسلطة والمجتمع". وصدر له عن دار" الساقي" في بيروت 2012 "حياة غير آمنة: جيل الأحلام والإخفاقات".

المصدر: RT