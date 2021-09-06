وزيرة الصحة المصرية: لا يمكن حصر عدد مصابي "دلتا بلس" في البلاد

قالت وزيرة الصحة المصرية هالة زايد إنه لا يمكن حصر عدد المصابين بطفرة "دلتا بلس" المتحورة لفيروس كورونا في البلاد، مشيرة إلى أن هذه الطفرة ظهرات في 160 دولة حول العالم.

وفي تصريح لقناة "أون إي" المصرية، قالت زايد إن "عدد إصابات متحور (دلتا بلس) في مصر ليس كبيرا، وإن جميع هذه الحالات لم تستدع دخول المستشفى".

وأضافت: "لا يمكن إحصاء عدد المصابين بدلتا بلس في مصر"، لافتة إلى أن "هذا المتحور ظهر في أكثر من 160 دولة على مستوى العالم".

وتابعت: "لدينا انفراجه في عدد اللقاحات والسبب الرئيسي هو التصنيع"، مضيفة: "نستهدف تطعيم 40 مليون مواطن بنهاية العام الحالي".

وأردفت قائلة: "سنزيد الإنتاج من لقاح (سينوفاك) إلى 18 مليون جرعة في شهر نوفمبر المقبل".

وأشارت إلى أنه "لدى مصر المادة الخام لتصنيع 15 مليون جرعة من لقاح سينوفاك".

المصدر: "صدى البلد"