 
مباشر
عاجل
الشرطة الأمريكية: مقتل 4 أشخاص بإطلاق نار في فلوريدا واحتجاز المنفذ قرب منزل ملغم

الرئيس الإيراني: لن نتردد في مساعدة شعب لبنان وفرنسا قادرة على تقديم يد العون

أخبار العالم العربي

الرئيس الإيراني: لن نتردد في مساعدة شعب لبنان وفرنسا قادرة على تقديم يد العون
Reuters AS/TC
الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/r7w6

قال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، اليوم الأحد، إن بلاده لن تتردد في مساعدة الشعب اللبناني، مشيرا إلى أن فرنسا بإمكانها لعب دور في هذا الشأن.

إقرأ المزيد
رئيسي لماكرون:
رئيسي لماكرون: "الناتو" وواشنطن فشلا في أفغانستان وإيران مستعدة لتوفير الأمن في هذا البلد

وجاء ذلك خلال مكالمة هاتفية أجراها رئيسي مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وأكد رئيسي أن طهران "لن تتردد في تقديم المساعدات إلى الشعب اللبناني، ونحن مستعدون للتعاون مع فرنسا من أجل تنمية هذا البلد وتقدمه"، لافتا إلى أن "الشعب اللبناني يعاني نتيجة العقوبات الاقتصادية، وفرنسا بإمكانها أن تلعب دورا بناء لرفع العقوبات عن لبنان".

وأضاف أن "مساعي إيران وفرنسا وحزب الله لتشكيل حكومة قوية في لبنان بإمكانها أن تصب في صالح هذا البلد".

المصدر: RT

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا