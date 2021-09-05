أمير قطر يبحث مع وزير الخارجية الإيطالي الوضع في أفغانستان

بحث أمير قطر، تميم بن حمد آل ثاني، اليوم الأحد، مع وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، العلاقات الثنائية وقضايا إقليمية منها الوضع في أفغانستان.

جاء ذلك ضمن زيارة يقوم بها دي مايو إلى الدوحة اليوم، في إطار جولة إقليمية تشمل أيضا باكستان وطاجيكستان وأوزبكستان.

وقال بيان للديوان الأميري القطري، إنه جرى خلال اللقاء "استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها، ومناقشة أبرز المستجدات الإقليمية والدولية لا سيما الوضع في أفغانستان".

وحسب البيان، أعرب الوزير الإيطالي عن شكر بلاده لقطر وأميرها، على الجهود المبذولة في تسهيل عمليات إجلاء المواطنين الإيطاليين من أفغانستان.

وكانت إيطاليا قد أعلنت بوقت سابق من اليوم، عن نيتها نقل سفارتها في أفغانستان إلى العاصمة القطرية الدوحة، على الرغم من إعلان "طالبان" مؤخرا أن روما تعهدت لها بإبقاء سفارتها في كابل.

وسيطر مقاتلو حركة "طالبان" على معظم أنحاء أفغانستان الشهر الماضي واحتفلوا برحيل آخر جندي أمريكي بعد 20 عاما من الحرب.

المصدر: وكالة الأنباء القطرية