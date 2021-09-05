السفير السوري لدى بيروت معلقا على زيارة الوفد اللبناني إلى دمشق: مضمون سياسي في الاجتماع

رأى السفير السوري لدى بيروت، علي عبد الكريم علي، أن "زيارة الوفد اللبناني إلى دمشق، أمس السبت، هي استجابة لمصلحة البلدين".

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وفي حديث عبر قناة "الميادين"، أشار علي عبد الكريم علي إلى أن "محادثات الوفد اللبناني في سوريا تركزت على الأمور المتعلقة بالنفط والطاقة"، موضحا أن "هناك مضمونا سياسيا في زيارة الوفد اللبناني إلى دمشق".

وأكد السفير السوري أن "دمشق رحبت بحصول لبنان عبر أراضيها على الغاز المصري والكهرباء من الأردن"، مضيفا: "التكامل بين سوريا ولبنان تفرضه مصلحة البلدين ودمشق ترحب بتفعيل الاتفاقات".

واعتبر علي أن "الرهانات الأميركية والغربية على سقوط سوريا ونجاح الإرهاب قد فشلت".

المصدر: "لبنان 24"+ الميادين