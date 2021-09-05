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قيس سعيد: رأس المال الوطني سيكون في مستوى اللحظة التاريخية التي تشهدها تونس

أخبار العالم العربي

قيس سعيد: رأس المال الوطني سيكون في مستوى اللحظة التاريخية التي تشهدها تونس
Reuters Zoubeir Souissi
الرئيس التونسي، قيس سعيد
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أعرب الرئيس التونسي، قيس سعيد، عن ثقته بأن "رأس المال الوطني سيكون في مستوى اللحظة التاريخية التي تشهدها البلاد".

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وجاء ذلك خلال استقبال سعيد لرئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، سمير ماجول، ولعدد من المسؤولين، حيث قال الرئيس التونسي إن "رأس المال الوطني سيكون في مستوى اللحظة التاريخية التي تشهدها تونس، وإن رجال الأعمال سيساهمون، بفضل حسهم الوطني العالي وعزيمتهم الصادقة، في تعزيز الاستثمارات وإحداث مواطن الشغل وتحقيق التنمية وتحفيز المبادرة الفردية، خاصة بالنسبة لأصحاب الشهادات العليا".

كما شدد قيس سعيد على حرصه "على توفير المناخ الملائم للأعمال والاستثمار في تونس، ومواصلة توفير الدعم اللازم للمؤسسة التونسية، لا سيما عبر محاربة كل مظاهر الفساد، وتسهيل الإجراءات وتذليل الصعوبات، والضغط على التكاليف لتحسين القدرة التنافسية للصادرات التونسية لاقتحام أسواق خارجية جديدة".

من جانبه، كشف رئيس الغرفة النقابية الوطنية للمساحات التجارية الكبرى، خلال اللقاء، أنه "تقرر بيع مجموعة كبيرة من اللوازم المدرسية للعموم بالمساحات التجارية الكبرى بسعر التكلفة، وبدون هامش ربح، وذلك خلال الفترة الممتدة من 5 إلى 26 سبتمبر 2021".

المصدر: "نسمة"

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