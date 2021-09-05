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بما فيه "التأشيرات الخضراء".. الإمارات تطلق نظام إقامة متكامل جديد

أخبار العالم العربي

بما فيه
Reuters Christopher Pike
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أعلنت الإمارات عن تدشينها أنواع جديدة من تأشيرات الإقامة والعمل ستشمل مزيدا من الفئات.

وأكد وزير الدولة الإماراتي للتجارة الخارجية، ثاني بن أحمد الزيودي، أثناء مؤتمر صحفي عقد في دبي اليوم الأحد بمناسبة الإعلان عن إطلاق الحزمة الأولى من المبادرات والمشاريع الاستراتيجية ضمن إطار مبادرة "مشاريع الخمسين"، أن الحكومة قررت إطلاق نظام إقامة جديد، وهو عبارة عن مسار متكامل للإقامة يشمل الإقامات العادية والذهبية والخضراء.

وتتيح "التأشيرات الخضراء" الجديدة للمغتربين التقدم للعمل دون أن يكفلهم صاحب العمل، وتشمل الأشخاص حتى سن 25 عاما في تصاريحهم.

وأشارت الحكومة إلى أنها ستسمح للأشخاص الذين فقدوا وظائفهم بالبقاء في البلاد لمدة تصل إلى 180 يوما، ما يمثل دفعة كبيرة حيث كانت معظم التأشيرات مرتبطة بعقود العمل.

المصدر: "البيان"

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