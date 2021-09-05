مصر.. مصدر حكومي يوضح قرار الجرعة المعززة للراغبين بالسفر إلى السعودية

أعلن مصدر حكومي مصري أن مواطنيه الحاصلين على جرعتين من لقاح كورونا بالسعودية أو من تلقوا جرعتين في مصر قد يتعين عليهم أن يأخذو جرعة ثالثة تنشيطية فور وصولهم لمطارات السعودية.

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وقال مصدر حكومي مصري بالقنصلية العامة المصرية بالرياض في السعودية: "الحديث الحالي على الحاصلين على جرعتين من لقاح كورونا في السعودية، أو ممن تلقوا جرعتين في مصر، على أن يأخذ الوافد جرعة تنشيطية فور الوصول إلى مطار المملكة، وذلك بعد التسجيل على موقع وزارة الصحة السعودية"، مؤكدا "عدم وجود تعليمات بالنسبة للمصريين للحاصلين على جرعة أولى من لقاح كورونا بالسعودية قبل مغادرتها ويرغبون بالعودة إليها، بعد قرار فتح الطيران المباشر بين مصر والسعودية".

وتابع المصدر: "قرارات المملكة بدأت خطوة خطوة، والبيانات اللي صادرة بتقول إن موقفهم سيظهر قريبا، والمملكة بتاخد خطوات بطيئة عشان يشوفوا أثـر القرارات دي على الجميع ايه، وهل هتسبب ارتفاع في الإصابة بكورونا ولا لأ".

وكانت وزارة الخارجية السعودية، أصدرت الأسبوع الماضي تعميما بصدور موافقة الجهة المختصة برفع تعليق القدوم المباشر إلى المملكة من الدول المعلق منها القدوم للمقيمين الذين تلقوا جرعتي لقاح كورونا داخل المملكة قبل مغادرتهم لها والسماح لهم بالعودة إلى المملكة بشكل مباشر، وأن تطبق عليهم كامل الإجراءات الاحترازية المعتمدة.

ويسري القرار، على كافة المواطنين المصريين المتواجدين حاليا في مصر الحاصلين على هوية مقيم، والحاصلين على تأشيرة خروج وعودة سارية، ممن تلقوا جرعتي لقاح معتمد داخل السعودية قبيل مغادرة المملكة، على أن تكون العودة مباشرة من مصر إلى المملكة على خطوط طيران مباشرة، وعلى أن يلتزم الوافد بالإجراءات الاحترازية المعمول بها في المملكة.

واشترطت السعودية على الوافدين من الدول التي رفع الحظر عنها، الحصول على شهادة "PCR" لغير السعوديين والحصول على التطعيم المضاد لفيروس كورونا.

المصدر: "مصراوي"