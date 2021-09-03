الكشف عن مصير تأشيرات العمرة للمصريين بعد فتح الطيران بين مصر والسعودية

كشف مصدر حكومي مسؤول بالقنصلية العامة المصرية بالرياض بالمملكة العربية السعودية، عن مصير تأشيرات العمرة للمصريين بعد، قرار فتح الطيران المباشر بين مصر والسعودية.

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وأكد المصدر لموقع "مصراوي"، أن القرار لا يخص تأشيرات العمرة للمصريين حاليا، لكن هناك مناقشات جارية بشأن عودة تشغيلها للمواطنين المصريين في القريب العاجل.

وتابع: "قرارات المملكة بدأت خطوة خطوة والبيانات اللي صادرة بتقول إنها هتبقي قريبا بأمر الله.. بس بياخدو خطوات بطيئة عشان يشوفوا أثر القرارت دى هل هتسبب ارتفاع فى موجه كورونا ولا لأ".

من ناحيته، قال المهندس هشام سعيد وكيل وزارة الحج والعمرة السعودية، إن قرار فتح الطيران بين مصر والسعودية، يخص تأشيرة الزيادة والمقيمين الحاصلين على جرعتين من لقاح "كوفيد -19" قبل السفر إلى مصر قادمين من المملكة، وليس المعتمرين.

من جانبها، ناشدت غرفة شركات السياحة بالإسكندرية والبحيرة ومطروح، الجهات المختصة بالمملكة، بمراجعة الإجراءات التي اتخذت لتأمين المعتمرين وسرعة رفع مصر من قائمة الدول المحظورة، مؤكدة استعدادها لتنفيذ كل ما يرونه ضروري لإعادة تشغيل رحلات العمرة من مصر.

وأشارت الغرفة، إلى أن الوقت حان للسماح برحلات العمرة من مصر، خاصة بعد الإنتهاء من التعاقد مع شركة تأمين تقوم بتأمين المعتمر المصري بصورة كاملة من حيث الحصول علي اللقاح المعتمد للسفر، بالإضافة إلى تغطية تكاليف إجراء تحليل PCR المطلوبة سواء في مصر أو في المملكة وتغطية رد مبلغ العمرة للمعتمر في حالة عدم سفره بسبب الإصابة بفيروس كورونا.

وكانت وزارة الخارجية السعودية، أصدرت الأسبوع الماضي تعميما بصدور موافقة الجهة المختصة برفع تعليق القدوم المباشر إلى المملكة من الدول المعلق منها القدوم للمقيمين الذين تلقوا جرعتي لقاح كورونا داخل المملكة قبل مغادرتهم لها والسماح لهم بالعودة إلى المملكة بشكل مباشر، وأن تطبق عليهم كامل الإجراءات الاحترازية المعتمدة.

ويسري القرار، على كافة المواطنين المصريين المتواجدين حالياً بجمهورية مصر العربية الحاصلين على هوية مقيم، والحاصلين على تأشيرة خروج وعودة سارية مما تلقوا جرعتي لقاح معتمد داخل المملكة العربية السعودية قبيل مغادرة المملكة على أن تكون العودة مباشرة من مصر إلى المملكة على خطوط طيران مباشرة، على أن يلتزم الوافد بالاجراءات الاحترازية المعمول بها في السعودية.

المصدر: مصراوي