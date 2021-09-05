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السيسي يتفقد أكبر قافلة إنسانية في مصر لرعاية مليون أسرة

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السيسي يتفقد أكبر قافلة إنسانية في مصر لرعاية مليون أسرة
Reuters
عبد الفتاح السيسي
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تفقد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي صباح اليوم الأحد أكبر قافلة إنسانية لرعاية مليون أسرة على مستوى مصر، وذلك في إطار احتفالية "أبواب الخير".

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وقال المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية، السفير بسام راضي، إن "احتفالية أبواب الخير التي ينظمها صندوق تحيا مصر بالعاصمة الإدارية الجديدة، بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي، وتزامنا مع اليوم العالمي للعمل الخيري، تستهدف حوالي 5 ملايين مواطن، في إطار تكثيف جهود وإجراءات الحماية الاجتماعية التي تتخذها الدولة لتحسين الأحوال المعيشية للمواطنين، وذلك بالتنسيق ما بين القطاع الحكومي وغير الحكومي ومنظمات المجتمع المدني".

المصدر: اليوم السابع

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