السيسي يدعو إلى تضافر الجهود الدولية لتقديم الدعم اللازم لقطاع غزة

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ضرورة تضافر الجهود الدولية لتقديم الدعم اللازم لقطاع غزة المتضرر بشدة من جراء الهجمات الإسرائيلية الأخيرة على القطاع.

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وأضاف السيسي خلال مؤتمر صحفي مع نظيره القبرصي نيكوس أناستاسياديس بقصر الاتحادية في القاهرة "أن مباحثاتهما تناولت أخر التطورات في الأراضي الفلسطينية المحتلة".

وأكد السيسي للرئيس القبرصي "ضرورة تضافر الجهود الدولية لتقديم الدعم اللازم لقطاع غزة المتضرر بشدة من جراء الهجمات الإسرائيلية الأخيرة على القطاع، وكذلك العمل على عودة الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي مجددا إلى طاولة المفاوضات للتوصل إلى تسوية نهائية، تفضى إلى إقامة دولة فلسطينية وفق لقرارات الشرعية الدولية".

ناصر حاتم

المصدر: RT