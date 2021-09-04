السيسي يلتقي نظيره القبرصي ويحذر من تداعيات أزمة سد النهضة ويدعو لإخراج القوات الأجنبية في ليبيا

أكد الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، خلال مؤتمر صحفي عقده مع نظيره القبرصي، نيكوس أناستاسياديس، أهمية التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم بشأن ملء وتشغيل سد النهضة.

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وطالب السيسي المجتمع الدولي بلعب بدور أكبر لحل قضية سد النهضة حفاظا على استقرار المنطقة.

وجاء ذلك في مؤتمر صحفي عقب استقبال الرئيس السيسي لنظيره القبرصي، نيكوس أناستاسياديس، بقصر الاتحادية بالقاهرة، وترأسهما اللجنة العليا المشتركة بين البلدين، التي تبدأ أعمالها اليوم.

من جهة أخرى، أوضح السيسي ان العلاقات بين قبرص ومصر قائلا: "تقوم على أرضية صلبة من التمازج الحضاري... كما أنني فخور بالعمل الذي قمنا به معا خلال السنوات الماضية لتدعيم صداقتنا الراسخة".

وتابع السيسي: "شهدت تلك الفترة بلا شك تناميا في حجم التعاون والتنسيق بين البلدين على مختلف الأصعدة سواء على المستوى الثنائي او في إطار آلية التعاون الثلاثي مع اليونان، هذا التعاون الفريد نموذجا يحتذى به في كيفية تحقيق التكامل على المستوى الإقليمي".

واستطرد الرئيس المصري: "أعلن عن خطوة مهمة وأكثر تقدما على صعيد توليد مزيد من الزخم في علاقتنا الثنائية، حيث ترأست اليوم مع فخامة الرئيس الاجتماع الأول لتدشين اللجنة الحكومية العليا بين البلدين، لتصبح إطارا لمتابعة مسارات التعاون الثنائي على أعلى مستوى في البلدين في توقيت مفصلي ومهم".

هذا وأكدت مصر و قبرص، أهمية إجراء الانتخابات الليبية في موعدها ،وإخراج القوات الأجنبية منها، حيث قال السيسي: "لابد من إقامة الانتخابات الليبية في موعدها".

من جهته، قال الرئيس القبرصي: "اتفقنا على تفعيل غرف التجارة بين البلدين وتسريع أعمال اللجنة المشتركة، ونثمن بشدة دور مصر الفعال والبناء لحل أزمات المنطق".

وكشف نيكوس أناستاسياديس أنه سيتم توقيع مذكرة التفاهم بين مصر وقبرص في مجال الربط الكهربائي خلال الشهر الجاري،

واستطرد: "العلاقات مع مصر تاريخية وقمة اليوم تؤكد عمق هذه العلاقات".

المصدر: RT + "إكسترا نيوز"