إصابة وزير الصحة السوداني بفيروس كورونا

أعلن وزير الصحة السوداني عمر النجيب مساء السبت، إصابته بفيروس كورونا المستجد، بعد مخالطته أحد المصابين في العمل.

وقال النجيب في تدوينة على حسابه في موقع "فيسبوك" إنه خالط نهاية الأسبوع الماضي أحد المصابين خلال العمل.

وأضاف: "أجرينا الفحوصات فور معرفتنا وقد كانت النتيجة سالبة للجميع. منذ بداية الأسبوع شعرت ببعض الأعراض الموحية بالإصابة بفيروس كورونا، أعدت الفحص وكانت النتيجة موجبة هذه المرة، اتبعت التعليمات الصحية الصادرة من الزملاء مسؤولي مراكز العزل".

وتابع: "أتماثل للشفاء بحمد الله، وبفضل التطعيم الذي كنت قد تلقيته مسبقا.. أنا الآن بصحة جيدة وأتابع مع الزملاء سير العمل في الوزارة من مكان الحجر (المنزل) وخاصة ترتيبات حملات التطعيم القومية".

واستطرد الوزير: "أهيب بالجميع للإسراع بتلقي لقاحات كورونا حفاظا على صحتهم وصحة ذويهم".

المصدر: وكالات