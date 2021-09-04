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مقتل خمسة عناصر من الشرطة الاتحادية العراقية بهجوم مسلح في كركوك

أخبار العالم العربي

مقتل خمسة عناصر من الشرطة الاتحادية العراقية بهجوم مسلح في كركوك
Reuters DANISH SIDDIQUI
عناصر من الشرطة العراقية
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أفادت قناة "السومرية" العراقية نقلا عن مصدر أمني بمقتل خمسة عناصر من الشرطة الاتحادية بهجوم مسلح في محافظة كركوك.

وقال المصدر للقناة إن "هجوما مسلحا وقع مساء السبت على قوات الشرطة الاتحادية في منطقة الرشاد بكركوك".

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وأضاف أن "حصيلة أولية للهجوم تؤكد مقتل 5 عناصر من الاتحادية".

المصدر: "السومرية"

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