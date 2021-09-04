السعودية تعلن إحباط هجوم باليستي باتجاه المنطقة الشرقية ونجران

أعلن التلفزيون السعودي، مساء السبت، عن اعتراض وإحباط "هجوم باليستي عدائي" باتجاه المنطقة الشرقية للمملكة.

وقالت قناة "الإخبارية" السعودية إن قوات التحالف العربي "اعترضت وأحبطت هجوما باليستيا عدائيا باتجاه المنطقة الشرقية".

وفي وقت لاحق، أعلنت قوات التحالف العربي عن "اعتراض وتدمير صاروخ بالستي باتجاه نجران" جنوب المملكة.

وكانت قوات التحالف أعلنت في وقت سابق من السبت عن إحباط هجوم بـ3 طائرات مسيرة مفخخة أطلقتها قوات جماعة "أنصار الله" الحوثية واستهدف جنوب المملكة.

وتقود السعودية، منذ مارس 2015 التحالف العربي الذي يشن عمليات عسكرية مكثفة في اليمن دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا الموالية للرئيس، عبد ربه منصور هادي، والتي تحارب قوات الحوثيين المدعومين من إيران والذين يسيطرون على العاصمة صنعاء منذ العام 2014.

المصدر: وكالات