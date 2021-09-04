حريق في "أكبر" سفينة عراقية في موانئ البصرة (فيديو)

أفاد مراسلنا في العراق، اليوم السبت، بنشوب حريق في "أكبر سفينة" عراقية بموانئ محافظة البصرة في جنوب البلاد.

وذكر مراسل RT، أن حريقا نشب في سفينة الحفر "أم قصر" التي تعتبر أكبر سفن العراق من هذا النوع.

من جهته قال وزير النقل العراقي الأسبق، كاظم فنجان الحمامي، في بيان صحفي، إن "سفينة الحفر العملاقة (أم قصر)، تعرضت لحريق هائل نشب في قاطع سكن الطاقم، ثم انتشر عبر الممرات والطوابق".

وأضاف، أن "التقارير الأولية تشير إلى أن الحريق كان بسبب الإهمال الذي طغى على معظم أقسام هذه الشركة العريقة".

وأشار الحمامي إلى أن "التقارير تذكر بأن سعر هذه السفينة يزيد على 65 مليون دولار".

المصدر: RT