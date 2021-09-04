"الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا" تحدد سنا جديدا للتجنيد الإجباري

أصدرت "الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا"، اليوم السبت، قرارا يقضي بتحديد مواليد الشباب الذين يستهدفهم التجنيد الإجباري في مناطق سيطرتها، والفئات المعفاة من التجنيد.

وجاء في نص القرار: "إعفاء المواليد من 1990 وحتى 1997 من التجنيد الإجباري"

وأضاف البيان أن التجنيد الإجباري يشمل من أتموا عمر الـ 18 عاما، وصولا إلى مواليد عام 1998.

يشار إلى أن السلطات السورية تعتبر الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا "كيانا غير شرعي ويحمل السلاح غير الشرعي ضد الدولة السورية والمدنيين في المناطق التي يسيطر عليها، ولا يملك أي شخصية اعتبارية أو صفة قانونية، ويتبنى نزعات انفصالية، وينشط ضد القوانين السورية الوطنية وضد إرادة شعبها وحكومتها".

المصدر: RT