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قمر روسي يوثق حجم التسرب النفطي قبالة سواحل سوريا

أخبار العالم العربي

قمر روسي يوثق حجم التسرب النفطي قبالة سواحل سوريا
Reuters Maxar Technologies
محطة بانياس الحرارية
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التقط قمر صناعي روسي صورة تظهر حجم التسرب النفطي الذي نشأ في البحر المتوسط من محطة بانياس في سوريا الأسبوع الماضي.

ونشرت وكالة الفضاء الروسية "روس كوسموس" على قناتها في "تليغرام" صورة البقعة النفطية التي حذرت وسائل إعلام من أنها تتوسع وتقترب من سواحل قبرص.

قمر روسي يوثق حجم التسرب النفطي قبالة سواحل سوريا
Roscosmos

ويأتي ذلك في وقت أرسلت فيه تركيا سفينة لمكافحة التسرب النفطي الذي يصل حجمه إلى مساحة مدينة نيويورك.

وكانت صور فضائية قد أظهرت أن التسرب أكبر بكثير مما كان يعتقد في البداية، حيث تبلغ مساحة البقعة حوالي 309 أميال مربعة، وفقا لتقرير نشرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

بدوره، صرح وزير الكهرباء السوري، غسان الزامل، أن كمية الوقود المتسربة من محطة بانياس الحرارية إلى البحر لا تزيد عن أربعة أطنان، وقال إن هناك "صورا مزيفة يتم تداولها عن التسرب، والقصد منها التهويل والإساءة".

المصدر: RT + وكالات

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