وفد وزاري لبناني رفيع المستوى في دمشق لبحث "خطة طاقة" يشارك فيها الأردن ومصر

يبحث وفد لبناني رفيع المستوى، وصل دمشق، اليوم السبت، مع المسؤولين السوريين قضايا التعاون الثنائي بين البلدين، ومنها "خطة استجرار الطاقة والغاز من مصر والأردن عبر الأراضي السورية".

وصل اليوم إلى معبر جديدة يابوس على الحدود السورية وفد وزاري لبناني برئاسة نائبة رئيس مجلس الوزراء، وزيرة الدفاع والخارجية بالوكالة في حكومة تصريف الأعمال، زينة عكر.

والتقى وزير الخارجية السوري، فيصل المقداد، وعدد من المسؤولين السوريين، الوفد اللبناني برئاسة زينة عكر.

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وكانت وكالة "رويترز" قد نقلت عن مسؤول لبناني، أمس الجمعة، أن الوفد برئاسة عكر سيناقش الخطة التي سيتم بموجبها توفير كميات من الغاز المصري للأردن، تمكنه من إنتاج كميات إضافية من الكهرباء، لوضعها في الشبكة التي تربط الأردن بلبنان عبر سوريا.

كما أوضح مصدر في وزارة الطاقة اللبنانية لوكالة "فرانس برس" أن زيارة الوفد اللبناني إلى دمشق "تندرج في إطار التأكد من قدرة الدولة السورية على السير بمشروع استجرار الغاز المصري عبر الأردن ثم سوريا وصولا إلى شمال لبنان".

وأشار إلى أنه من المتوقع "إعادة إحياء" اتفاقية موقعة في العام 2009 تتضمن نقل الغاز المصري إلى لبنان عبر سوريا.

المصدر: RT