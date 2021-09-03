سوريا.. مقتل اثنين وإصابة ثالث في كمين نفذه مجهولون بريف درعا

ذكرت وكالة "سبوتنيك" أن شخصين قتلا وأصيب آخر بجروح في كمين للمسلحين بريف درعا جنوب سوريا.

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ونقلت الوكالة عن مصدر أمني أن "مجموعة مسلحة نفذت كمينا استهدف سيارة كان يستقلها 3 أشخاص ما أسفر عن مقتل اثنين من عائلة العبود وإصابة آخر بجروح". وذلك على طريق النعيمي- صيدا في ريف درعا​​​.

وأشارت الوكالة إلى أن عملية الاغتيال تأتي في أعقاب فشل اتفاق التسوية الذي تم التوصل إليه مؤخرا بين الحكومة السورية ومسلحي درعا البلد بوساطة روسية.

المصدر: "سبوتنيك"