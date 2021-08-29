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لجنة التفاوض باسم المسلحين في درعا البلد تعلن انهيار المفاوضات مع السلطات السورية

أخبار العالم العربي

لجنة التفاوض باسم المسلحين في درعا البلد تعلن انهيار المفاوضات مع السلطات السورية
Reuters
سوريا
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أفادت مراسلة RT في سوريا بأن ما تعرف باسم اللجنة المركزية في درعا البلد أعلنت يوم الأحد انهيار المفاوضات مع السلطات السورية، بسبب ما أسمته " تمسكها بمواقفها واستمرارها في التصعيد".

وأضافت مراسلتنا أن الناطق باسم اللجنة المركزية عدنان المسالمة قال "إن انهيار المفاوضات سببه تعنت النظام وعدم تجاوبه مع الطروحات الروسية".

وأفادت بأن المسالمة ذكر أن "دمشق مستمرة في محاولة فرض شروط قاسية، بالإضافة إلى عدم احترام اتفاق وقف إطلاق النار، علاوة على محاولات الفرقة الرابعة المستمرة للتقدم نحو أحياء درعا البلد".

وذكرت مراسلتنا أن اشتباكات عنيفة تدور في درعا بعد التصعيد الأخير من قبل الجماعات المسلحة الرافضة للتسوية في أحياء درعا البلد وطريق السد والمخيم.

وقالت إن الجماعات المسلحة استهدفت أحياء في درعا كالكاشف والمحطة والسبيل والصحاري بالقذائف فيما ردت قوات الجيش السوري باستهدافات على مواقع المسلحين.

وأوضحت أن هذه التطورات تزامنت مع رفض اللجنة المركزية المفاوضة باسم المسلحين شروط السلطات السورية دخول وحدات الجيش السوري إلى حي درعا البلد وطريق السد والمخيم ورفع العلم السوري وتسوية أوضاع الراغبين بالتسوية وترحيل المجموعات الإرهابية إلى الشمال السوري.

وذكرت مراسلتنا أن محاور أرياف درعا لم تسجل أي اشتباكات.

المصدر: RT

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