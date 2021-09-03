"طالبان" تكشف عن وعد قدمته إلى الإمارات

أعلنت حركة "طالبان" التي وصلت إلى الحكم في أفغانستان أنها أجرت محادثات مع وفد إماراتي رسمي وصل إلى العاصمة كابل اليوم على متن طائرة محملة بمساعدات طبية وغذائية.

وأكدت "طالبان" على حساب "الإمارة الإسلامية" التابع لها في "تويتر" أن المتحدث باسمها ذبيح الله مجاهد الذي تم تعيينه مؤخرا لمنصب وزير الثقافة والإعلام بالوكالة استقبل هؤلاء المسؤولين الإماراتيين الذين لم يتم الكشف عن أسمائهم.

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هبطت اليوم أول طائرة إماراتية في مطار #كابل الدولي، والتي كانت تحمل مساعدات طبية وغذائية.

كما كان على متن الطائرة مسئولون إماراتيون حيث استقبلهم السيد (ذبيح الله مجاهد) وزير الثقافة والإعلام بالوكالة والمتحدث الرسمي باسم الإمارة الإسلامية. pic.twitter.com/bbzF4Vwxrh — الإمارة الإسلامية (@alemara_ar) September 3, 2021

وتابعت الحركة أن هؤلاء المسؤولين خلال الاجتماع أعربوا عن "استعدادهم لتقديم أي نوع من المساعدات في سبيل بناء أفغانستان وإعمارها"، مضيفة أن مجاهد بدوره شكرهم على هذه المبادرة و"وعد بإقامة علاقات حسنة" مع الإمارات.

وأكدت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية في وقت سابق من اليوم أن حكومة هذا البلد أرسلت طائرة محتملة بمساعدات طبية وغذائية عاجلة إلى كابل، دون الكشف عما إذا كان على متنها وفد رسمي أيضا.

ويأتي ذلك على خلفية هبوط ثلاث طائرات قطرية خلال اليومين الأخيرين في مطار كابل بعد انسحاب آخر القوات الأمريكية منه مطلع الأسبوع الجاري واستكمال "طالبان" سيطرتها عليه.

المصدر: RT