"طالبان" تعلن وصول وفد إماراتي إلى كابل اليوم لإجراء محادثات معها

أعلنت حركة "طالبان" التي وصلت إلى سدة الحكم في أفغانستان أن وفدا إماراتيا رسميا يصل اليوم الجمعة إلى كابل لإجراء محادثات معها.

وأكد المتحدث باسم "طالبان"، أحمد الله واثق، على حسابه في "تويتر" أن طائرة إماراتية ستهبط بعد قليل في مطار حامد كرزاي الدولي في كابل، وعلى متنها مسؤولون رفيعو المستوى من هذا البلد العربي سيجرون محادثات مع قيادات في الحركة.

د کابل هوايي ډګر ته د متحده عرب اماراتو لومړی پرواز یوه الوتکه به څو شېبې وروسته را ورسېږي.

په دې الوتکه کې به د اماراتو لوړ پوړي چارواکې تشریف راوړي.

او د اسلامي امارت له چارواکو سره به وويني — Ahmadullah wasiq (@WasiqAhmadullah) September 3, 2021

بدورها، أوضحت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية "وام" أن حكومة هذه الدولة أرسلت اليوم إلى أفغانستان طائرة تحمل مساعدات طبية وغذائية عاجلة، "في إطار المساهمة في توفير الاحتياجات الأساسية والضرورية لآلاف الأسر الأفغانية خاصة الفئات الأكثر ضعفاً كالنساء والأطفال وكبار السن".

ولم تتحدث "وام" عن وجود أي مسؤولين إماراتيين على متن الطائرة.

يأتي ذلك بعد هبوط طائرتين قطريتين في كابل في اليومين الأخيرين، وسط الاستعدادات، بمشاركة خبراء من قطر وتركيا، لإعادة تشغيل المطار، بعد أيام من انسحاب آخر القوات الأمريكية منه.

وأكدت شركة Ariana Afghan Airlines لوكالة "فرانس برس" أنها تسلمت الضوء الأخضر من "طالبان" لاستئناف الرحلات الداخلية اعتبارا من اليوم.

المصدر: RT + "وام" + "فرانس برس"